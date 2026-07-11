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В поселке Тазовском на Ямале построили туберкулезное отделение

Это объект с повышенными требованиями к инженерным решениям.

Источник: Национальные проекты России

Строительство туберкулезного отделения Ямало-Ненецкого противотуберкулезного диспансера завершили в поселке Тазовском. Новый объект способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте строительства и жилищной политики региона.

В одноэтажном здании площадью более тысячи квадратных метров предусмотрены палаты различного типа, процедурные помещения, пост медицинского персонала. Также там есть административно-бытовой блок и технические помещения, необходимые для бесперебойной работы отделения.

«Туберкулезное отделение — это объект с повышенными требованиями к инженерным решениям, вентиляции и организации внутренних процессов. От качества выполнения этих работ напрямую зависит безопасность пациентов и медицинского персонала», — подчеркнул начальник второго территориального управления службы государственного строительного надзора региона Владимир Сурнин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.