«Нижэкотранс» запустит производство электротранспорта в ОЭЗ «Кулибин»

Белорусско-российское предприятие ООО СП «Нижэкотранс» запустит производство электротранспорта на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Предприятие было создано в конце 2022 года в Ворсме. В течение 3-го квартала текущего года завод планирует полностью завершить контракт по обновлению подвижного состава для нужд Нижнего Новгорода. На заводе выпустят 170 трамваев, включая 26 трехсекционных и 62 электробуса. Также предприятием был выполнен заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара.
На территории ОЭЗ «Кулибин» создадут высокотехнологичное и роботизированное производство. Это позволит расширить линейку продукции. Сейчас ведется разработка перспективной линейки гибридного и электрического пассажирского транспорта.
«Приобретение арендуемого заводом помещения в Ворсме и его реконструкция с учетом финансовых затрат и наличия в регионе преференциальной территории ОЭЗ “Кулибин” признаны нецелесообразными по финансовым причинам. К сожалению, в период создания нового производства будет проведена оптимизация численности штата предприятия. Для помощи сотрудникам, которых коснется эта мера, мы совместно с органами власти прорабатываем варианты их трудоустройства на другие предприятия региона», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Ситуация находится на контроле министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области. Каждый сотрудник, которого коснется оптимизация, получит поддержку. По словам министра демографии и развития человеческого капитала Игоря Пантюхина, опыт этих специалистов крайне востребован.
В Нижегородском кадровом центре «Работа России» сформированы списки альтернативных рабочих мест на смежных предприятиях области. Если работник захочет сменить специализацию, кадровый центр поможет выбрать программу переобучения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 13 предпринимателей Нижегородской области включены в программу «Больше чем бизнес».