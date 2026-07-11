«Нижэкотранс» запустит производство электротранспорта в ОЭЗ «Кулибин»

«Приобретение арендуемого заводом помещения в Ворсме и его реконструкция с учетом финансовых затрат и наличия в регионе преференциальной территории ОЭЗ “Кулибин” признаны нецелесообразными по финансовым причинам. К сожалению, в период создания нового производства будет проведена оптимизация численности штата предприятия. Для помощи сотрудникам, которых коснется эта мера, мы совместно с органами власти прорабатываем варианты их трудоустройства на другие предприятия региона», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.