В Минпросвещения определили допустимое время просмотра телевизора детьми

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ определило допустимое время просмотра телевизора детьми, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из письма следует, что телевизор обычно располагается дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вред для зрения меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед экраном часами.
Так, в возрасте 3−7 лет просмотр телевизора должен быть ограничен 30 минутами в день, в 8−10 лет ребенок может потратить на просмотр мультфильма по телевизору около часа.
С 11 до 14 лет без вреда для зрения можно смотреть телевизор по 1,5−2 часа, а подростки в возрасте 14−18 лет могут посвятить этому занятию до трех часов в день, делая перерывы каждый час.