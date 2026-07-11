Студентов Хабаровского края ждут новые обязательные дисциплины в вузах

Изменения коснутся студентов всех направлений — от гуманитарных специальностей до технических и естественно-научных. В Хабаровском крае обучение по программам высшего образования ведут, в том числе, Дальневосточный государственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный институт — филиал РАНХиГС и другие вузы.