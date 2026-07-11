Студентов Хабаровского края ждут новые обязательные дисциплины в вузах

Студентов вузов Хабаровского края, как и учащихся по всей России, ждут изменения в учебных планах. В рамках обновления системы высшего образования для всех направлений подготовки планируют сделать обязательными четыре гуманитарные дисциплины.
Как сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, в фундаментальное ядро войдут история, философия, основы российской государственности и русский язык.
Новые подходы к изучению этих предметов будут стандартизированы, а содержание курсов обновят с учётом современных научных исследований.
Изменения коснутся студентов всех направлений — от гуманитарных специальностей до технических и естественно-научных. В Хабаровском крае обучение по программам высшего образования ведут, в том числе, Дальневосточный государственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный институт — филиал РАНХиГС и другие вузы.
По словам представителей Минобрнауки, речь пока идёт о пилотном проекте в рамках обновления системы высшего образования.