В большом зале центра имени Кадышева в Абакане начался ремонт

Ремонт большого зала в национальном центре народного творчества имени С. П. Кадышева в Абакане стартовал при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Республики Хакасии.
Специалисты уже приступили к покраске потолка концертного зала. Им предстоит провести шлифовку деревянных поверхностей пола сцены и покрасить стены. После там установят новое современное звуковое оборудование, которое уже приобретено. Завершить работы планируется 15 июля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.