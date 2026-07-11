В Новгородской области пройдет фестиваль старообрядческой культуры

Фестиваль старообрядческой культуры «Лякова» пройдет 12 июля в одноименной деревне в Новгородской области. Его организуют в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В мероприятии примут участие представители различных городов и регионов России, включая Санкт-Петербург, Краснодар, Москву, Алтай, Свердловскую и Новгородскую области. Гости смогут прогуляться по деревне и местному музею под открытым небом, посмотреть быт староверов, освоить традиционные навыки ремесленников. Во время фестиваля пройдут выступления творческих коллективов и выставки, будут работать лекционные и интерактивные площадки. Для гостей мероприятия также организуют экскурсии по клубу-музею «Староверческое подворье», дегустацию гущи и взвара.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.