В Большом Селе в Ярославской области пройдет гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль «Большесельские сласти» пройдет в Большом Селе в Ярославской области 12 июля при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Мероприятие будет проходить на Советской площади, в краеведческом музее, арт-пространстве «Изба на Юхоти» и в музее Боевой Славы. Во время фестиваля пройдет акция «Собираем большесельскую мозаику». Местным жителям предложено испечь пирог квадратной или прямоугольной формы с любой ягодной начинкой. В день праздника все блюда будут выложены в единую «мозаику» на длинном столе перед сценой. В 18:00 на Советской площади состоится чаепитие с огромным разноцветным пирогом.
Также для гостей праздника пройдут конкурсы «Рецепты из бабушкиного сундука» и «Варенье-батл». Лучшие рецепты войдут в сборник традиционной большесельской кухни. Самое вкусное варенье определят зрители.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.