В Большом Селе в Ярославской области пройдет гастрономический фестиваль

Мероприятие будет проходить на Советской площади, в краеведческом музее, арт-пространстве «Изба на Юхоти» и в музее Боевой Славы. Во время фестиваля пройдет акция «Собираем большесельскую мозаику». Местным жителям предложено испечь пирог квадратной или прямоугольной формы с любой ягодной начинкой. В день праздника все блюда будут выложены в единую «мозаику» на длинном столе перед сценой. В 18:00 на Советской площади состоится чаепитие с огромным разноцветным пирогом.