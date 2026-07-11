Движение временно ограничат на участке Героя Шапошникова в Нижнем Новгороде

Строительство инженерных сетей станет причиной дорожных перекрытий на участке улицы Героя Шапошникова в Нижнем Новгороде. Об ограничениях предупредили в городской администрации.
Проезд в районе пересечения с проспектом Гагарина будет закрыт с 06:00 13 июля до 23:00 20 августа. Объехать участок водители смогут через улицу Кащенко, Петровскому проезду и проспекту Гагарина в обоих направлениях.
Автомобилистов просят заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Фото: администрация Нижнего Новгорода.
Ранее нижегородцев предупредили об изменении схемы движения у ТЦ «Фантастика».