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Движение временно ограничат на участке Героя Шапошникова в Нижнем Новгороде

Неудобства связаны со строительством инженерных сетей.

Источник: Живем в Нижнем

Строительство инженерных сетей станет причиной дорожных перекрытий на участке улицы Героя Шапошникова в Нижнем Новгороде. Об ограничениях предупредили в городской администрации.

Проезд в районе пересечения с проспектом Гагарина будет закрыт с 06:00 13 июля до 23:00 20 августа. Объехать участок водители смогут через улицу Кащенко, Петровскому проезду и проспекту Гагарина в обоих направлениях.

Автомобилистов просят заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Фото: администрация Нижнего Новгорода.

Ранее нижегородцев предупредили об изменении схемы движения у ТЦ «Фантастика».