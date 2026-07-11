Нижегородских младшеклассников научат основам управления беспилотником

Занятия пройдут в игровой форме с использованием безопасных учебных дронов, оснащенных защитой пропеллеров, и полетного симулятора. Учащиеся изучат правила безопасности, устройство дрона и пульта управления, освоят базовые команды: взлет, посадку, зависание, движение вперед-назад и влево-вправо. Обучение будет длиться с сентября по декабрь, занятия будут проходить один раз в неделю.