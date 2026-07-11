Нижегородских младшеклассников научат основам управления беспилотником

Центр цифрового образования детей «IT-куб» Нижнего Новгорода 1 августа откроет набор школьников младших классов на программу знакомства с основами управления беспилотными летательными аппаратами. Она разработана при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Занятия пройдут в игровой форме с использованием безопасных учебных дронов, оснащенных защитой пропеллеров, и полетного симулятора. Учащиеся изучат правила безопасности, устройство дрона и пульта управления, освоят базовые команды: взлет, посадку, зависание, движение вперед-назад и влево-вправо. Обучение будет длиться с сентября по декабрь, занятия будут проходить один раз в неделю.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.