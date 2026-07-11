Сотрудники концессий нашли незаконную врезку у бывшего коллеги

— Особое внимание уделяется коммерческим объектам, строящимся домам. Случается, что дом только строится, а к сетям хотят присоединиться побыстрее, без каких-либо документов. Если мы находим такое нелегальное подключение, то направляем хозяину предписание о необходимости узаконить подключение. Если он этого не делает, начисляется штраф, — отметила контролер инспекции водных ресурсов «Концессий водоснабжения» Ольга Шатохина. — Если все эти меры не имеют воздействия, и владелец дома по-прежнему пользуется водой нелегально, нарушителю могут перекрыть водовод, установив пломбу, либо демонтировать участок трубы. Только в июне за незаконное присоединение к сетям было приостановлено водоснабжение 23-х частных домов, среди которых немало особняков с большой территорией, ухоженным газоном, садом и подземной парковкой.