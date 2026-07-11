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Президент России «побывал» на двух свадьбах в Москве у калининградцев

В Москве 8−9 июля проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», где две семьи из Калининградской области также приняли участие в торжестве, которое открылось в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в правительстве Калининградской области.

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В Москве 8−9 июля проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», где две семьи из Калининградской области также приняли участие в торжестве, которое открылось в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в правительстве Калининградской области.

Президент России поздравил молодожёнов, подчеркнув, что семья — основа личности. Он отметил, что все больше свадеб в России проходит именно 8 июля, и это говорит о том, что традиционный праздник с каждым годом объединяет все больше людей.

На фестивале поженились 150 пар из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, включая две семьи из Калининградской области: Кирилл Дзизенко и Анна Шмидт из Гурьевска, а также Вильгельм Дерягин и Инна Манжоленко из Калининграда. Участников ждали прогулки на яхтах, шествие, концерт и выставка «Три дома русской свадьбы», а также культурно-просветительская программа.

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