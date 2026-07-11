«Водоканал» назвал жесткость воды в разных районах Минска

Директор «Минскводоканала» Федор Римашевский назвал агентству «Минск-Новости» жесткость воды в разных районах Минска.
По словам Римашевского, жесткость воды измеряется в градусах, нормой является показатель в пределах от 1,5 до 7. Она зависит от источника водоснабжения, и в различных водозаборах немного отличается.
— Так, в микрорайоне Курасовщина среднее значение жесткости чуть выше 5, а, скажем, в Заводском районе жесткость около 4 градусов, — привел подробности директор «Минскводоканала».
Он подчеркнул, что все указанное находится в пределах нормы.
Как заметил директор организации, определенное количество накипи в чайнике необходимо. Оно указывает на наличие в воде нужных для человека минералов и солей. При их недостатке может нарушиться работа организма. Поэтому жесткость воды является важным показателем.
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