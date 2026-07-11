В России для учеников начальных классов предложили ввести дополнительные каникулы

Он добавил, что младшим школьникам нужна передышка в длинный зимний период. «Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России», — заключил Гриб.