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В деревне Екатериновке Курской области открыли новую детскую площадку

На обновленной общественной территории установили качели, карусель и песочницу.

Источник: Национальные проекты России

Современная детская площадка появилась в деревне Екатериновке Курской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК региона.

На обновленной общественной территории установили новые качели, карусель и песочницу. Дети уже осваивают игровые элементы.

«Создание этой детской площадки стало важным событием. Она помогает детям младшего возраста развиваться физически, играя на качелях, и учит их общаться и работать вместе в песочнице. Площадка находится в таком месте, что взрослые всегда могут видеть детей. Это делает детей более уверенными и спокойными», — отметил глава Новопоселеновского сельсовета Игорь Бирюков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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