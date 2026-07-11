В деревне Екатериновке Курской области открыли новую детскую площадку

«Создание этой детской площадки стало важным событием. Она помогает детям младшего возраста развиваться физически, играя на качелях, и учит их общаться и работать вместе в песочнице. Площадка находится в таком месте, что взрослые всегда могут видеть детей. Это делает детей более уверенными и спокойными», — отметил глава Новопоселеновского сельсовета Игорь Бирюков.