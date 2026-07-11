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В Нижегородской области стартовал конкурс грантов на разработки в сфере ИИ

Малые технологические компании Нижегородской области могут подать заявки на участие в третьей очереди конкурса «Развитие-ИИ» до 20 июля.

Малые технологические компании Нижегородской области могут подать заявки на участие в третьей очереди конкурса «Развитие-ИИ» до 20 июля, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Отбор проводит Фонд содействия инновациям в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Программа ориентирована на предприятия с опытом коммерциализации наукоёмкой продукции и устойчивой деловой репутацией. Поддержку получат проекты в сфере искусственного интеллекта, направленные на создание технологий, способных выполнять когнитивные функции и конкурировать с интеллектуальной деятельностью человека.

Заявки принимаются по пяти направлениям: фундаментальные языковые и мультимодальные ИИ-модели, компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, системы поддержки принятия решений, а также перспективные методы ИИ для автоматизации интеллектуальных и физических процессов.

Победители смогут рассчитывать на грант до 30 млн рублей. При этом требуется софинансирование не менее 20% от суммы и реализация проекта в срок 12 или 18 месяцев.

Участвовать могут микропредприятия и малые компании не старше семи лет с численностью от 2 до 20 сотрудников и выручкой до 300 млн рублей за последние три года. Среди требований — наличие прав на интеллектуальную собственность, собственного сайта, отсутствие действующих грантов по ряду программ Фонда и присоединение к Кодексу этики в сфере ИИ.

По итогам проектов участники должны создать и протестировать опытно-промышленный образец, оформить права на разработки и инициировать включение решений в государственные реестры ПО или радиоэлектроники. Дополнительные баллы при оценке получат компании со статусом МТК.

Ранее сообщалось, что 13 социальных предпринимателей Нижегородской области получат ресурсную поддержку в рамках программы «Больше чем бизнес».

(18+).