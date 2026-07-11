В Нижегородской области стартовал конкурс грантов на разработки в сфере ИИ

Участвовать могут микропредприятия и малые компании не старше семи лет с численностью от 2 до 20 сотрудников и выручкой до 300 млн рублей за последние три года. Среди требований — наличие прав на интеллектуальную собственность, собственного сайта, отсутствие действующих грантов по ряду программ Фонда и присоединение к Кодексу этики в сфере ИИ.