Не травили насекомых: прокуратура проверила пансионат для пожилых в Челябинске

Прокуратура Ленинского района наведалась с проверкой в пансионат для пожилых людей «Жемчужина». Вместе с сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора посмотрели, как там соблюдают санитарные нормы и правила пожарной безопасности. И нашли проблемы.
Выяснилось, что в помещении не проводили дезинфекцию и не травили насекомых. У персонала не было медицинских книжек. В некоторых комнатах не висели пожарные извещатели, а потолки сделали из натяжных материалов — они легко загораются, и никто не знал, насколько они безопасны.
Прокурор потребовал все исправить. Владелице пансионата выписали предписание, и она его выполнила — нарушения устранили. Но на этом история не закончилась. За все это предпринимательницу оштрафовали по двум статьям: за нарушение пожарной безопасности и санитарных правил. Общая сумма штрафа — 60 тысяч рублей.