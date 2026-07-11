Не травили насекомых: прокуратура проверила пансионат для пожилых в Челябинске

Выяснилось, что в помещении не проводили дезинфекцию и не травили насекомых. У персонала не было медицинских книжек. В некоторых комнатах не висели пожарные извещатели, а потолки сделали из натяжных материалов — они легко загораются, и никто не знал, насколько они безопасны.