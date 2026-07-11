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Не травили насекомых: прокуратура проверила пансионат для пожилых в Челябинске

Прокуратура оштрафовала владелицу пансионата для пожилых в Челябинске.

Источник: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Ленинского района наведалась с проверкой в пансионат для пожилых людей «Жемчужина». Вместе с сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора посмотрели, как там соблюдают санитарные нормы и правила пожарной безопасности. И нашли проблемы.

Выяснилось, что в помещении не проводили дезинфекцию и не травили насекомых. У персонала не было медицинских книжек. В некоторых комнатах не висели пожарные извещатели, а потолки сделали из натяжных материалов — они легко загораются, и никто не знал, насколько они безопасны.

Прокурор потребовал все исправить. Владелице пансионата выписали предписание, и она его выполнила — нарушения устранили. Но на этом история не закончилась. За все это предпринимательницу оштрафовали по двум статьям: за нарушение пожарной безопасности и санитарных правил. Общая сумма штрафа — 60 тысяч рублей.

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