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Нижегородцам рассказали, как отличить укусы постельных клопов от аллергии

Насекомые могут жить в матрасах, диванах и подушках.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде участились случаи укусов постельных клопов. Специалисты связывают это не с антисанитарией, а с высокой мобильностью жителей, плотностью застройки и активным оборотом вторичного жилья и мебели. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал прессека».

Врачи отмечают, что зачастую пациенты путают укусы постельных клопов с аллергией или ветрянкой, особенно если они наблюдаются лишь у одного члена семьи. Дерматолог ПОМЦ Ольга Чернова объяснила, что клопы кусают всех, но реакция на укусы индивидуальна. У 30−50% людей она не проявляется вовсе, поэтому партнёр может не иметь никаких следов, даже если его тоже атаковали.

Отличить укус клопа от комариного можно по характерной «дорожке»: насекомое делает несколько проколов вдоль сосуда, оставляя цепочку из 3−5 укусов на расстоянии 1−2 сантиметров друг от друга. Зуд от укусов клопов более сильный и длительный, особенно к вечеру. Расчёсывать укусы нельзя, это может привести к инфекции. Рекомендуется использовать антигистаминные мази или охлаждающие лосьоны.

Чтобы подтвердить наличие клопов в доме, стоит обратить внимание на кровавые пятнышки на простыне, чёрные точки на матрасе, а также проверить швы подушек и матрасов, где могут прятаться насекомые, их шкурки и яйца. Избавить дом от насекомых поможет только профессиональная дезинсекция.