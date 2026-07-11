Нижегородцам рассказали, как отличить укусы постельных клопов от аллергии

Врачи отмечают, что зачастую пациенты путают укусы постельных клопов с аллергией или ветрянкой, особенно если они наблюдаются лишь у одного члена семьи. Дерматолог ПОМЦ Ольга Чернова объяснила, что клопы кусают всех, но реакция на укусы индивидуальна. У 30−50% людей она не проявляется вовсе, поэтому партнёр может не иметь никаких следов, даже если его тоже атаковали.