Четверо мужчин пострадали под колесами авто за сутки в Волгоградской области

Сразу четверо мужчин пострадали под колесами автомобилей за сутки 10 июля на дорогах в Волгоградской области. Двоих пешеходов сбили в Волжском, один переходил дорогу на московской трассе, еще наехали на обочине в хуторе Иловлинского района. Все четверо в больницах, сообщили в ГУ МВД по региону.