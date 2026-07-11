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Малыша-трубкозуба из нижегородского «Лимпопо» назвали Табо по итогам голосования

Его имя переводится как «счастье».

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники нижегородского «Лимпопо» подвели итоги голосования за выбор имени для малыша-трубкозуба. Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

Ранее нижегородцев попросили помочь с именем для «чудо-ребенка». Больше всего голосов набрала кличка «Табо» (36%), что в переводе означает «счастье». Среди других вариантов были «Бико» («сын Бога»), Гугу («сокровище»), Сифо («дар») и Эш («жизнь»).

Напомним, что в России есть всего два зоопарка, где размножаются эти редкие и необычные животные. В «Лимпопо» кроха появился на свет в мае. Уже летом он вышел на свою первую прогулку и порезвился на зеленой траве.

Ранее мы писали, что в нижегородский зоопарк из Швейцарии приехал снежный барс Базель.