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Редкий гость на рассвете: Меркурий появится в небе над Башкирией

Жители Башкирии смогут увидеть Меркурий на утреннем небе.

Источник: Комсомольская правда

После 13 июля жители Башкирии смогут наблюдать Меркурий на утреннем небе. Об этом сообщили специалисты Уфимского планетария.

В первые дни после появления планету будет сложно заметить. Причина в том, что Меркурий находится слишком близко к Солнцу и восходит всего за несколько минут до него. Поэтому наблюдать небесное тело лучше ближе к концу месяца, незадолго до рассвета.

При этом астрономы отмечают, что Меркурий будет располагаться низко над линией горизонта и большую часть времени окажется на фоне утренней зари. Для успешного наблюдения потребуется открытый горизонт и ясная погода.

Утренняя видимость планеты сохранится до 27 августа, когда Меркурий достигнет верхнего соединения с Солнцем. После этого он перейдет в период вечерней видимости, и наблюдать его можно будет уже после захода солнца.