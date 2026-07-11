245 детей-сирот улучшили свои жилищные условия в Хабаровском крае в 2026 году

В этом году жильем обеспечили 245 детей-сирот — это на 52% больше по сравнению с 2025 годом. С начала этого года 121 человек получил выплату на основании мирового соглашения, 39 граждан получили жилье по договору найма специализированных жилых помещений, 63 жителя края купили жилье с использованием федерального сертификата, 22 военнослужащим предоставлена социальная выплата. Всего на обеспечение сирот жильем в этом году направили более 1,2 млрд рублей. «Участники специальной военной операции находятся у нас, безусловно, в приоритете. Отмечу, что министерство соцзащиты края с 2026 года формирует отдельный реестр граждан из числа детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, и принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции», — подчеркнул вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников. Для сирот существует 4 меры поддержки по обеспечению жильем: предоставление жилплощади по договорам найма, денежная выплата взамен жилья на основании мирового соглашения, федеральный сертификат и социальная выплата. Социальную выплату могут получить проходящие военную службу по контракту и их супруги.