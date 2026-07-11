Первый день «АмурФест. Лето» собрал тысячи горожан и гостей Хабаровска

Центр Хабаровска сегодня по-настоящему шумный. Музыка с Комсомольской площади слышна по всему району. И это не удивительно, поскольку сегодня в краевой столице проходит первый день пятого, юбилейного, фестиваля «АмурФест. Лето». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».