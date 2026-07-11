Первый день «АмурФест. Лето» собрал тысячи горожан и гостей Хабаровска

Центр Хабаровска сегодня по-настоящему шумный. Музыка с Комсомольской площади слышна по всему району. И это не удивительно, поскольку сегодня в краевой столице проходит первый день пятого, юбилейного, фестиваля «АмурФест. Лето». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Еще с утра погода не баловала хабаровчан погода и, честно говоря, не сулила ничего хорошего. Однако аккурат к началу фестиваля — к полудню — природа смилостивилась и подарила долгожданное солнце.
На Комсомольской площади развернулась ярмарка. Местные производители постарались показать все свое мастерство и бойко предлагали гостям фестиваля приобрести украшения и игрушки ручной работы, разнообразные сувениры из дерева, камня и глины.
— В ярмарке я принимаю участие ежегодно. Для меня всегда это возможность показать людям свое творчество и порадовать их сувенирами, — рассказала мастер по ручной керамике Татьяна Година.
Она добавила, что торговля идет хорошо. Правда, по сравнению с летом весной покупателей больше, потому что, по ее мнению, за зиму люди успевают соскучиться по полюбившейся ярмарке.
Нескучно на ярмарке и многочисленной детворе. Для них здесь аквагрим, множество мастер-классов и развлечений в виде настольных игр и ростовых кукол.
Установлены фотозоны, где можно сделать памятные снимки. В многочисленных палатках можно полакомиться мороженым, что сегодня, в по-настоящему жаркий день, особенно актуально.
Со сцены с поздравительным словом к гостям фестиваля обратились министр туризма Хабаровскогок края Марина Ярцева, которая напомнила, что «АмурФест» проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
А гостеприимства здесь точно хватает. Потому что «АмурФест. Лето» показывает, насколько разнообразен, красив и талантлив Хабаровский край.
Уже вечером перед хабаровчанами выступит главный гость фестиваля — Хабиб. Его выход на сцену запланирован на 20 часов.
Напомним, что фестиваль ждет своих гостей и завтра, 12 июля.