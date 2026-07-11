Арина Соболенко проведет мастер-класс и пообщается с поклонниками на открытии теннисных кортов в родном Минске

Первая ракетка мира Арина Соболенко приедет в Минске открыть новые корты, передает times.by.
Открытие грунтовых теннисных кортов Tigerhood х First&Red состоится 14 июля 2026 года на территории специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Смена». На кортах школы Соболенко провела большую часть своего детства и юности.
Как ожидается, первая ракетка мира проведет мастер-класс, пообщается с гостями и раздаст автографы. Для того, чтобы попасть на встречу, белорусам необходимо зарегистрироваться. Число мест ограничено.
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