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Арина Соболенко проведет мастер-класс и пообщается с поклонниками на открытии теннисных кортов в родном Минске

Первая ракетка мира Арина Соболенко приедет в Минске открыть новые корты.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира Арина Соболенко приедет в Минске открыть новые корты, передает times.by.

Открытие грунтовых теннисных кортов Tigerhood х First&Red состоится 14 июля 2026 года на территории специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Смена». На кортах школы Соболенко провела большую часть своего детства и юности.

Как ожидается, первая ракетка мира проведет мастер-класс, пообщается с гостями и раздаст автографы. Для того, чтобы попасть на встречу, белорусам необходимо зарегистрироваться. Число мест ограничено.

Ранее Арина Соболенко показала откровенные снимки в купальнике из Греции: «Взяла минутку для себя».

Тем временем мы вспоминали, как как в Мексике белорус Сергей Алейников блистал на чемпионате мира по футболу в 1986-м: «Дышать нечем, хоть кислородную маску надевай».

А еще белорусская певица Галина Шишкова рассказала о двух глобальных переменах в жизни ее с Егором Хрусталевым сына Ивана: «Скоро вообще переедет».

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