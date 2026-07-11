Итальянский певец Pupo выступит в России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Звезда 1980-х, итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) выступит 28 июля в Нижнем Новгороде, а 30 июля проведет творческую встречу в Зеленом Театре ВДНХ в Москве, сообщил в интервью РИА Новости сам артист.
По его словам, в Москве в ходе творческой встречи, которая состоится 30 июля на ВДНХ, он будет много общаться со зрителями, расскажет о себе и своем творческом пути.
«Хочется, чтобы зрители почувствовали себя как на встрече со старым знакомым, которого они знают очень много лет», — добавил Pupo.
Однако только историями о жизни он не ограничится: поклонники смогут услышать многие хиты в исполнении любимого артиста.
«Разумеется, не обойдется и без песен, без которых невозможно себе представить себе мой концерт — таких как Gelato al cioccolato, Su di Noi, Un Amore Grande. Думаю, это будет очень теплый вечер», — заключил он.