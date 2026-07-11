Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух браконьеров с 40 горбушами задержали в Хабаровском крае

Ущерб водным биоресурсам превысил 76 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

В Николаевском районе Хабаровского края возбуждено уголовное дело после незаконного вылова горбуши на реке Амур.

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, недалеко от поселка Чныррах двое мужчин без разрешительных документов добыли 40 экземпляров горбуши. Для промысла они использовали резиновую весельную лодку и ставную сеть, применение которой запрещено при традиционном рыболовстве.

По оценке специалистов, ущерб водным биологическим ресурсам составил 76,8 тысячи рублей.

По материалам природоохранного прокурора полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Лодка и запрещенное орудие лова изъяты.