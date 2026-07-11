Двух браконьеров с 40 горбушами задержали в Хабаровском крае

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, недалеко от поселка Чныррах двое мужчин без разрешительных документов добыли 40 экземпляров горбуши. Для промысла они использовали резиновую весельную лодку и ставную сеть, применение которой запрещено при традиционном рыболовстве.