Красноярский край втрое увеличил экспорт рапсового жмыха в Китай

С начала года из Красноярского края в Китай отправили 33,7 тысячи тонн рапсового жмыха. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Поставки проходили с 1 января по 30 июня 2026 года. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю провело контроль продукции краевых производителей и оформило необходимые ветеринарные документы для экспорта. Перед отправкой рапсовый жмых проверили в аккредитованной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Исследования подтвердили, что продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Китая. Нарушений при погрузке специалисты не выявили. Экспортные партии отправляли автомобильным и железнодорожным транспортом. Напомним, что ранее мы готовили материал о том, как красноярские аграрии выращивают культуру будущего.