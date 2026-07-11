В Тамбовской области появится инклюзивный детский центр

Для ребят там будут проводить познавательные лекции и тематические презентации об искусстве и истории, экскурсии по выставочным пространствам, творческие мастер‑классы, музейные квесты и квизы. Их ждут знакомство с подлинными экспонатами и семейными реликвиями, а также встречи с людьми, которые хранят и передают традиции. Большую часть программ планируется адаптировать для детей с ограниченными возможностями здоровья.