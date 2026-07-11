В Тамбовской области появится инклюзивный детский центр

Инклюзивный детский центр откроют на базе Тамбовского областного краеведческого музея при поддержке нацпроекта «Семья». Ключевое направление площадки — изучение прошлого, сообщили в Министерстве культуры Тамбовской области.
Для ребят там будут проводить познавательные лекции и тематические презентации об искусстве и истории, экскурсии по выставочным пространствам, творческие мастер‑классы, музейные квесты и квизы. Их ждут знакомство с подлинными экспонатами и семейными реликвиями, а также встречи с людьми, которые хранят и передают традиции. Большую часть программ планируется адаптировать для детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Мы полностью завершили ремонт в зале будущего детского культурно‑просветительского центра. Сейчас приступаем к настройке и подключению современного звукового, мультимедийного и интерактивного оборудования. На сегодняшний день уже сделаны важные шаги к открытию площадки, которая позволит юным посетителям глубже познакомиться с историческим и культурным наследием региона», — отметил директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Чиликин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.