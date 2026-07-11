Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Село Кондон в Хабаровском крае отметило 375-летие

К праздничной дате в Кондоне прошли экскурсии, выставки, ярмарка мастеров и знакомство с национальной культурой нанайцев.

Одно из старейших сел Хабаровского края — Кондон — отметило 375-летие. В честь юбилея для жителей и гостей организовали праздничную программу с экскурсиями по селу, музеем под открытым небом, выставкой работ местных мастеров и дегустацией национальных блюд.

Как сообщили в МАХ-канале «Хабаровский край», Кондон более чем на два века старше Хабаровска. Здесь бережно сохраняют нанайские традиции, ремесла, язык и передают культурное наследие молодому поколению.

Жителей села поздравили с юбилеем и поблагодарили всех, кто сохраняет историю, родную культуру и память предков.