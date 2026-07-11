Село Кондон в Хабаровском крае отметило 375-летие

Одно из старейших сел Хабаровского края — Кондон — отметило 375-летие. В честь юбилея для жителей и гостей организовали праздничную программу с экскурсиями по селу, музеем под открытым небом, выставкой работ местных мастеров и дегустацией национальных блюд.
Как сообщили в МАХ-канале «Хабаровский край», Кондон более чем на два века старше Хабаровска. Здесь бережно сохраняют нанайские традиции, ремесла, язык и передают культурное наследие молодому поколению.
Жителей села поздравили с юбилеем и поблагодарили всех, кто сохраняет историю, родную культуру и память предков.