Калининградка завоевала бронзу первенства Европы по борьбе

В македонском Скопье завершилось первенство Европы U-20 по спортивной борьбе. В активе российских спортсменок — три золотые, три серебряные и три бронзовые медалей. Девушки обеспечили национальной сборной 188 очков, у занявших второе место украинок 145 баллов, замкнули призовую тройку немки — 97 очков.