Невесть откуда взявшийся кабан проверил ход работ на площади в Волгограде

Дикий кабан, невесть откуда взявшийся в Волгограде, продолжает исследовать город. Сначала местные жители заметили его на проезжей части улицы 7-й Гвардейской Дивизии, а после он проинспектировал ход работ на площади Павших Борцов.
Рабочие сначала оторопели, увидев необычного проверяющего, а затем достали мобильные телефоны — такое зрелище нельзя было пропустить. Кабан же не стал обращать на людей внимания, а пробежался сначала вдоль раскуроченного асфальта, огражденного решеткой, а затем исследовал кучи гравия и уложенную стопками новую плитку.
Видео поделился краевед Артемий Попов, который живо интересуется тайнами площади, прежде скрытыми под асфальтом, а теперь представшие перед взорами горожан.
«Дикий кабан встал на защиту исторической площади», — считает общественник Сергей Островский.
«Молодец, кабан! за историческую справедливость!», «Сам кабан выгоняет строителей! Уходите лучше по-хорошему!», — поддерживают другие волгоградцы.
Как сложилась дальнейшая судьба кабана, отправившегося дальше в Комсомольский сад, на данный момент неизвестно.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что строители заживо замуровывают стрижей при капремонте двух домов на севере Волгограда.