Невесть откуда взявшийся кабан проверил ход работ на площади в Волгограде

Рабочие сначала оторопели, увидев необычного проверяющего, а затем достали мобильные телефоны — такое зрелище нельзя было пропустить. Кабан же не стал обращать на людей внимания, а пробежался сначала вдоль раскуроченного асфальта, огражденного решеткой, а затем исследовал кучи гравия и уложенную стопками новую плитку.