В Башкирии первыми начали обучать искусственный интеллект родному языку.

«Если мы хотим, чтобы башкирский язык жил и развивался в XXI веке, он должен идти в ногу со временем. Искусственный интеллект уже становится частью нашей жизни, и важно, чтобы современные технологии понимали и “говорили” на башкирском языке. Именно поэтому мы создаем качественные датасеты, которые станут основой для будущих цифровых сервисов, голосовых помощников, переводчиков и образовательных решений. Это вклад в сохранение языка для новых поколений и его полноценное развитие в эпоху цифровизации», — отметила директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.