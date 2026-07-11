Нижегородцам рассказали об опасности слуховых аппаратов с маркетплейсов

Покупка слухового аппарата на маркетплейсе может обернуться опасностью для здоровья. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
По словам лор-врача, сурдолога Андрея Грибова, под видом специальных медицинских приборов на маркетплейсах массово продаются обычные усилители звука. Их стоимость варьируется от двух до шести тысяч рублей.
Такие устройства опасны, поскольку не учитывают индивидуальное строение слухового канала и расстояние до барабанной перепонки. Частоты звука из-за этого усиливаются непредсказуемо.
Бесконтрольное использование таких гаджетов приводит к травмам и дальнейшему необратимому ухудшению слуха. Люди начинают часто слышать посторонние шумы, но человеческая речь для них остается неразборчивой. Каждый третий житель региона с нарушением слуха, по словам врача, сначала заказывает аппарат в интернете, тем самым усугубляя проблему. Только потом люди обращаются в больницу.
В ряде стран онлайн-продажа слуховых аппаратов запрещена законодательно из-за рисков для здоровья граждан. Выбор слухового аппарата возможен только очно. Процедура занимает около двух часов. Врач вручную настраивает аппарат под особенности человека.
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