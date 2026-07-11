Нижегородцам рассказали об опасности слуховых аппаратов с маркетплейсов

Бесконтрольное использование таких гаджетов приводит к травмам и дальнейшему необратимому ухудшению слуха. Люди начинают часто слышать посторонние шумы, но человеческая речь для них остается неразборчивой. Каждый третий житель региона с нарушением слуха, по словам врача, сначала заказывает аппарат в интернете, тем самым усугубляя проблему. Только потом люди обращаются в больницу.