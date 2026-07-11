Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский студент отдал 350 тысяч за билеты на шоу, но их не получил

В Калининграде 18-летний студент технического колледжа лишился 350 тысяч рублей при попытке купить билеты на комедийное шоу. Юноша нашёл в интернете объявление о продаже, связался с «администратором» и перевёл крупную сумму на указанные реквизиты. Билетов он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь. После этого студент обратился…

В Калининграде 18-летний студент технического колледжа лишился 350 тысяч рублей при попытке купить билеты на комедийное шоу. Юноша нашёл в интернете объявление о продаже, связался с «администратором» и перевёл крупную сумму на указанные реквизиты.

Билетов он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь. После этого студент обратился в полицию.

В ОМВД по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше