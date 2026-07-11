Калининградский студент отдал 350 тысяч за билеты на шоу, но их не получил

В Калининграде 18-летний студент технического колледжа лишился 350 тысяч рублей при попытке купить билеты на комедийное шоу. Юноша нашёл в интернете объявление о продаже, связался с «администратором» и перевёл крупную сумму на указанные реквизиты. Билетов он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь. После этого студент обратился…