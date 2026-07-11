Букмекер PARI и нижегородский ХК «Торпедо» завершили сотрудничество

Официально причины прекращения сотрудничества не сообщались. Однако Алексей Ботика в беседе со «Спортс» предположил, что это могло произойти из-за пересмотра расходов на спонсорство букмекером. Также он не исключил, что нижегородский клуб запросил более высокую сумму за партнёрство, но стороны не достигли соглашения.