«Дошли до третьего этажа»: как в Калининграде строят крупнейшую школу региона

Власти планируют наращивать темпы строительства школы на улице Мариенко в Калининграде. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1725 человек. Оно станет крупнейшим в регионе.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, в настоящий момент рабочие возводят монолитные конструкции здания. Одну из частей школы уже достроили до уровня третьего этажа. Специалисты обустраивают кладку стен и перегородок на нижних уровнях. По данным администрации города, на площадке занято около 160 человек и девять единиц техники, в том числе башенные и автомобильные краны, экскаватор, самосвал и погрузчик.
Строящаяся школа на улице Мариенко — очень важный объект для Калининграда. Администрация города держит реализацию проекта на постоянном контроле. Все работы идут по утверждённому графику. Завершение строительства запланировано на октябрь 2027 года, — прокомментировала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
Подрядчику предстоит продолжить возведение этажей, сформировать основные конструктивные элементы здания, проложить внутренние и наружные инженерные коммуникации, выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустроить территорию.
К строительству школы на улице Мариенко в Калининграде приступили в конце лета 2025 года. Власти заключили договор с СК «Чистоград» на 4,3 миллиарда. В здании разместят 70 кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые, два спортзала. Также там обустроят зрительный зал на 650 мест, на подземном этаже оборудуют укрытие на 550 человек, в здании установят лифты и пандусы, на территории появятся теплица и лаборатория природы.