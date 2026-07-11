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Нападающий Николай Ищенко перешел в «Пари НН»

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на три года.

Источник: Время

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Ищенко. Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на три года.

Ищенко родился 21 мая 2004 года в Донецке. В разные годы он выступал за «Звезду» из Санкт-Петербурга, «Спартак-2», московское «Торпедо», а также «Сатурн» из Раменского.

В сезоне-2025/26 нападающий провёл 25 матчей в Лиге PARI и Кубке России, представляя «Торпедо» и «Чайку». На его счету один забитый мяч и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» подписал Артёма Соколова: контракт заключен на три года.