Нападающий Николай Ищенко перешел в «Пари НН»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Ищенко. Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на три года.
Ищенко родился 21 мая 2004 года в Донецке. В разные годы он выступал за «Звезду» из Санкт-Петербурга, «Спартак-2», московское «Торпедо», а также «Сатурн» из Раменского.
В сезоне-2025/26 нападающий провёл 25 матчей в Лиге PARI и Кубке России, представляя «Торпедо» и «Чайку». На его счету один забитый мяч и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» подписал Артёма Соколова: контракт заключен на три года.