В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

— У нас есть такие категории: размером с куриное яйцо, с детскую головку, с мячик. Так вот сейчас местные арбузы доросли до размеров детской головки, — рассказывает фермер из Камышинского района Елена Ковалева. — Честно говоря, покупать привозной товар я бы не стала. Они выглядят крайне неестественно — видимо, где-то долго лежали. К нам в «Пятерочку» завозят такие ягоды по 89 рублей за килограмм, но местные их, конечно, не берут. Нам вообще удивительно, зачем продавать арбузы в тех краях, где их выращивают сами?