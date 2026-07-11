Где волгоградцам старше 65 лет пройти диспансеризацию до 1 августа?

«Также будут повторно приглашены проинформированные о диспансеризации жители, которые ранее по тем или иным обстоятельствам не смогли пройти обследование, — пояснили в облздраве. — Маломобильных граждан будут доставлять на автотранспорте до медицинского учреждения. При необходимости обеспечат взаимодействие с центрами социального обслуживания».