Где волгоградцам старше 65 лет пройти диспансеризацию до 1 августа?

Маломобильных граждан доставят до поликлиники транспортом.
С 1 июля по 1 августа 2026 г. в Волгоградской области пройдёт диспансеризация для тех, кто старше 65 лет.
«Также будут повторно приглашены проинформированные о диспансеризации жители, которые ранее по тем или иным обстоятельствам не смогли пройти обследование, — пояснили в облздраве. — Маломобильных граждан будут доставлять на автотранспорте до медицинского учреждения. При необходимости обеспечат взаимодействие с центрами социального обслуживания».
Как объясняют врачи, диспансеризация — мера крайне важная, так как помогает выявлять разные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, эндокринные, онкологические на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
Также доктора напоминают: многие болезни сначала протекают бессимптомно, а диспансеризация помогает их обнаружить.
«По итогам обследований врачи дают персональные рекомендации по коррекции образа жизни, питанию и физической активности, — сообщили в профильном комитете. — Для старшего поколения регулярные проверки здоровья особенно необходимы. С возрастом повышается риск развития ряда заболеваний, а организм становится более уязвимым к осложнениям. Своевременная диагностика позволяет держать под контролем уже имеющиеся хронические состояния, корректировать терапию и предотвращать ухудшение самочувствия».