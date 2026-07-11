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Где волгоградцам старше 65 лет пройти диспансеризацию до 1 августа?

Маломобильных граждан доставят до поликлиники транспортом.

Маломобильных граждан доставят до поликлиники транспортом.

С 1 июля по 1 августа 2026 г. в Волгоградской области пройдёт диспансеризация для тех, кто старше 65 лет.

«Также будут повторно приглашены проинформированные о диспансеризации жители, которые ранее по тем или иным обстоятельствам не смогли пройти обследование, — пояснили в облздраве. — Маломобильных граждан будут доставлять на автотранспорте до медицинского учреждения. При необходимости обеспечат взаимодействие с центрами социального обслуживания».

Как объясняют врачи, диспансеризация — мера крайне важная, так как помогает выявлять разные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, эндокринные, онкологические на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Также доктора напоминают: многие болезни сначала протекают бессимп­томно, а диспансеризация помогает их обнаружить.

«По итогам обследований врачи дают персональные рекомендации по коррекции образа жизни, питанию и физической активности, — сообщили в профильном комитете. — Для старшего поколения регулярные проверки здоровья особенно необходимы. С возрастом повышается риск развития ряда заболеваний, а организм становится более уязвимым к осложнениям. Своевременная диагностика позволяет держать под контролем уже имеющиеся хронические состояния, корректировать терапию и предотвращать ухудшение самочувствия».