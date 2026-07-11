С заслуженным учителем России Раисой Метейкиной простились в Волгограде

— Раиса Григорьевна для многих выпускников и их родителей стала не просто учителем, а наставником. Учила не «сидеть Алёнушкой» и ждать с моря погоды, а раз за разом «возвращаться к нашим баранам». Учила выделять главное и «плевать, какие там цветы». Воспитывала не просто учеников, а Людей, и о каждом своем подопечном помнила и никогда не забывала, — вспоминают волгоградцы.