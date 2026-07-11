«Вода поднялась выше уровня пола». Что произошло в Гомеле, где сильный ливень подтопил жилые дома

Сильный ливень подтопил жилые дома в Гомеле. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Из-за сильных дождей в областном центре на улицах Лепешинского и Полесской оказались подтоплены три подворья и три жилых дома.
«Вода поднялась выше уровня пола», — сказано в сообщении.
Сотрудники МЧС при использовании мотопомпы откачали воду.
Кроме того, на улице Пригородной спасатели помогли отбуксировать застрявший автомобиль скорой помощи. Никто не пострадал.
Кстати, Белгидромет сказал, когда циклон «Бернадетт» с плохой погодой уйдет из Беларуси.
Ранее синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля.
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 12 июля, когда говорят «Пришел Петрок, опал листок».