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«Вода поднялась выше уровня пола». Что произошло в Гомеле, где сильный ливень подтопил жилые дома

Сильный ливень подтопил жилые дома в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

Сильный ливень подтопил жилые дома в Гомеле. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильных дождей в областном центре на улицах Лепешинского и Полесской оказались подтоплены три подворья и три жилых дома.

«Вода поднялась выше уровня пола», — сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС при использовании мотопомпы откачали воду.

Кроме того, на улице Пригородной спасатели помогли отбуксировать застрявший автомобиль скорой помощи. Никто не пострадал.

Кстати, Белгидромет сказал, когда циклон «Бернадетт» с плохой погодой уйдет из Беларуси.

Ранее синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля.

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