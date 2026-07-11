В курском приграничье при атаках беспилотников ранены два человека

Один дрон атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. Из-за этого 59-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В доме повреждены крыша, стены, фасад и двери. Еще один удар произошел в селе Толпино Кореневского района, где пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые ранения груди, спины, поясницы, плеча и нижней челюсти.