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В курском приграничье при атаках беспилотников ранены два человека

Сегодня утром в результате ударов БПЛА по Курской области пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня утром в результате ударов БПЛА по Курской области пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Один дрон атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. Из-за этого 59-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В доме повреждены крыша, стены, фасад и двери. Еще один удар произошел в селе Толпино Кореневского района, где пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые ранения груди, спины, поясницы, плеча и нижней челюсти.

От госпитализации оба пострадавших отказались.

По данным Александра Хинштейна, с 09:00 10 июля до 09:00 11 июля средства ПВО сбили 96 беспилотников различного типа. ВСУ 145 раз применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз сбросили взрывные устройства с дронов. В Рыльске повреждена крыша резервуара для хранения зерна. Погибших и пострадавших нет.

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