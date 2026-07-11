Каток на острове Татышев в Красноярске ждет масштабная реконструкция

Подрядчику предстоит выполнить комплексный ремонт инфраструктуры. В частности, необходимо будет убрать просадки и трещины на ледовом поле, уложить новый асфальт, заменить гранитные бордюры и установить современное ограждение со стороны Октябрьского моста. Кроме того, обновлению подлежит асфальтовое покрытие самого конькобежного стадиона. После завершения основных строительных работ территорию приведут в порядок.