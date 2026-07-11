Каток на острове Татышев в Красноярске ждет масштабная реконструкция

Территорию катка и конькобежного стадиона в западной части острова Татышев, где зимой отдыхают тысячи горожан, планируют полностью обновить. На проведение работ готовы выделить до 50 миллионов рублей, сообщает портал gornovosti.ru.
Подрядчику предстоит выполнить комплексный ремонт инфраструктуры. В частности, необходимо будет убрать просадки и трещины на ледовом поле, уложить новый асфальт, заменить гранитные бордюры и установить современное ограждение со стороны Октябрьского моста. Кроме того, обновлению подлежит асфальтовое покрытие самого конькобежного стадиона. После завершения основных строительных работ территорию приведут в порядок.
Прием заявок от потенциальных исполнителей завершится 22 июля. Согласно условиям закупки, после заключения договора подрядчик должен сразу приступить к ремонту, а завершить все работы — не позднее 20 сентября текущего года.
На выполненные работы будет действовать гарантия сроком три года.