Лор предостерег нижегородцев от покупки слуховых аппаратов с маркетплейсов

Стоимость таких приборов на онлайн-площадках доходит до 6000 рублей. По словам медика, гаджеты не учитывают индивидуальное строение слухового канала и расстояние до барабанной перепонки, что может привести к негативным последствиям. В частности, аппарат с маркетплейса может стать причиной акустических травм и даже необратимого ухудшения слуха.