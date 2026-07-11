Лор предостерег нижегородцев от покупки слуховых аппаратов с маркетплейсов

Лор-врач Андрей Грибов настоятельно просит нижегородцев отказаться от покупки слуховых аппаратов на маркетплейсах. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Стоимость таких приборов на онлайн-площадках доходит до 6000 рублей. По словам медика, гаджеты не учитывают индивидуальное строение слухового канала и расстояние до барабанной перепонки, что может привести к негативным последствиям. В частности, аппарат с маркетплейса может стать причиной акустических травм и даже необратимого ухудшения слуха.
«Каждый третий житель региона с нарушениями слуха сначала заказывает дешевое устройство в интернете, усугубляет патологию и только после этого обращается в больницу», — отметил врач.
Андрей Грибов уточнил, что безопасно подобрать препарат можно только на очном приеме, который занимает до двух часов.
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