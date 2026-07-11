Вошел в историю. Как фестиваль «Открытое море» в Калининграде побил рекорды

Есть события, которые сразу становятся частью истории города. Именно таким для Калининграда оказался морской фестиваль «Открытое море». За два дня он не только собрал почти пятнадцать тысяч гостей, но и установил сразу несколько рекордов. Причем речь идет не только о количестве посетителей. Организаторам удалось сделать то, что еще недавно казалось практически невозможным: одновременно открыть для гостей борта трех легендарных российских парусников.
Фестиваль проходил 27 и 28 июня на территории Калининградского морского рыбного порта. Его посетили 14 552 человека. Среди них были не только жители Калининграда и области, но и туристы более чем из 50 регионов России. Несмотря на палящее солнце и аномальную жару, интерес к мероприятию не снижался ни на минуту.
Три легенды у одного причала.
Главным событием фестиваля стало появление сразу трех знаменитых учебных парусников.
Впервые в новейшей истории России свои борта одновременно открыли для посетителей фрегат «Мир», барк «Крузенштерн» и барк «Седов». Для тысяч людей это была возможность подняться на палубы легендарных судов, увидеть устройство парусников изнутри, пообщаться с экипажами и почувствовать атмосферу настоящего морского флота.
Каждое из этих судов давно стало символом российского морского образования. Особенно выделяется фрегат «Мир», который считается одним из самых быстрых парусников планеты. «Крузенштерн» недавно отметил свое столетие, а «Седов» уже многие десятилетия остается одним из крупнейших учебных барков мира.
Собрать все три легенды в одном месте оказалось сложнейшей организационной задачей.
По словам директора фестиваля Александра Алымова, многие гости даже не представляют, сколько месяцев подготовки требуется для подобного события.
«Мы очень довольны результатами фестиваля. Команда АНО “Открытое море” показала, что даже то, что кажется невозможным, можно сделать, если этим занимаются люди, которые любят море. Многие думают, что фестиваль проводится при какой-то крупной финансовой поддержке. На самом деле 90 процентов дела и финансов — это команда “Открытого моря”. Все, начиная от проходки и заканчивая оплатой основных расходов. Фестиваль создается людьми, для которых море и парусники — это настоящая любовь. Они вкладывают свои силы, время, ресурсы, и я горжусь своей командой. По сути этот фестиваль — своеобразный подарок Калининграду», — рассказал Александр Алымов.
Самый жаркий фестиваль.
Еще одним рекордом фестиваля стала погода. Все два дня Калининград находился во власти аномальной жары. Несмотря на высокую температуру воздуха, мероприятие прошло без серьезных происшествий. Поток посетителей не уменьшался с самого открытия и до позднего вечера.
Для организаторов это стало дополнительным испытанием. Необходимо было обеспечить безопасность гостей, организовать комфортное пребывание людей и при этом сохранить насыщенную программу.
Именно поэтому рекордные 14 552 посетителя стали одним из главных итогов фестиваля. Как отмечают организаторы, подобной посещаемости удалось добиться даже в условиях, когда многие предпочитали проводить выходные у воды или за городом.
Морская культура оказалась интересна тысячам людей.
Фестиваль давно перестал быть только выставкой кораблей. В течение двух дней работали десятки интерактивных площадок. Проходили мастер-классы, творческие занятия, морской пленэр, выступления музыкантов, соревнования курсантов морских учебных заведений.
Одной из самых популярных площадок стала экспозиция проекта «Каюта № 8», которую посетили более восьми тысяч человек.
Еще один символ фестиваля оказался не менее востребованным. Более 3500 гостей научились вязать настоящие морские узлы. Для многих именно это стало первым знакомством с морскими традициями.
Люди приезжали со всей страны.
По регистрациям организаторов, гостями фестиваля стали жители более чем 50 регионов России. Такой интерес показывает, что морская тематика сегодня выходит далеко за пределы Калининградской области. Люди готовы специально приезжать, чтобы увидеть легендарные парусники, познакомиться с морской культурой и привести сюда своих детей.
Как отмечают организаторы, именно работа с молодым поколением остается одной из главных задач проекта. Через знакомство с историей флота, кораблями и морскими профессиями формируется интерес к морскому делу и уважение к традициям российского флота.
«МИР» откроет борт.
Несмотря на то что фестиваль завершился совсем недавно, его команда уже думает о следующем сезоне. По словам Александра Алымова, самая сложная часть работы связана именно с участием парусников.
«Самое сложное в организации фестиваля — это присутствие судов. В этом году удалось то, что уже вошло в историю: три легенды встали у одного причала и открыли борта. Но за этим стоят месяцы работы, согласование графиков, переговоры с судовладельцами и постоянные риски, связанные с непредсказуемостью моря. Поэтому честно будет сказать, что основы прошедшего фестиваля были заложены еще осенью прошлого года. Я благодарен нашим партнерам, судовладельцам, за совместную работу, которая принесла столько радости тысячам людей», — поделился директор фестиваля «Открытое море» Александр Алымов.
Именно поэтому подготовка к новому фестивалю начинается практически сразу после окончания предыдущего. Организаторы надеются, что калининградцы и гости региона еще не раз смогут подняться на борт легендарных парусников, среди которых один из самых быстрых фрегатов мира — «Мир».
За несколько лет «Открытое море» перестало быть просто городским праздником. Сегодня это один из самых заметных морских фестивалей страны, который объединяет историю, традиции российского флота и тысячи людей, для которых море остается не просто профессией или увлечением, а частью жизни.