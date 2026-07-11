Нижегородцам рассказали, чем опасны дешевые слуховые аппараты с маркетплейсов

По словам сурдолога Андрея Грибова, пациенты часто слышат посторонние шумы, но человеческая речь остаётся неразборчивой. Врач отметил, что каждый третий житель региона с нарушениями слуха сначала заказывает дешёвое устройство в интернете, усугубляет патологию и только после этого обращается в больницу. В ряде стран онлайн-продажа слуховых аппаратов запрещена законодательно из-за рисков для здоровья.