В Ростовской области с 1 октября существенно поднимут цены на газ

Таким образом, газ в Ростовской области подорожал примерно на 1,6−1,7% с 1 января 2026 года относительно второго полугодия 2025-го, а с учетом октябрьского повышения 2026 года совокупный рост за год выходит примерно на 11−12% в зависимости от категории потребителя. Для бытового газа в регионе цена росла с уровней около 6,7−6,9 ₽ за кубометр в 2022 году до 10,08−10,22 ₽ в 2026-м, то есть примерно на 48−52% только за последние четыре года.