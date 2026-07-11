PARI завершил партнёрство с нижегородским «Торпедо» — эксперт Ботика

Об этом сообщил беттинг-эксперт Алексей Ботика в своём Telegram-канале «Больше, чем спорт». По его данным, букмекер ранее также вышел из партнёрства с нижегородским баскетбольным клубом и убрал нейминг футбольного клуба, потерявшего место в высшем дивизионе российского чемпионата и выступающем теперь в Первой лиге.