Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

PARI завершил партнёрство с нижегородским «Торпедо» — эксперт Ботика

Ранее букмекер, по данным эксперта, уже прекратил сотрудничать с нижегородским баскетбольным клубом.

Букмекер PARI, ранее поддерживавший три нижегороских спортклуба, прекратил сотрудничество с хоккейным клубом «Торпедо».

Об этом сообщил беттинг-эксперт Алексей Ботика в своём Telegram-канале «Больше, чем спорт». По его данным, букмекер ранее также вышел из партнёрства с нижегородским баскетбольным клубом и убрал нейминг футбольного клуба, потерявшего место в высшем дивизионе российского чемпионата и выступающем теперь в Первой лиге.

На официальном сайте ХК «Торпедо» PARI в числе партнёров более нет. Ни клуб, ни букмекер официальных заявлений не делали.

«Нижний Новгороде больше не букмекерский моногород», — написал Ботика.

Ранее сообшалось, что футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» может изменить название на старое, хотя PARI планировалось сохранить в числе партнёров клуба.