Как фестиваль «Открытое море» в Калининграде побил рекорды

«Мы очень довольны результатами фестиваля. Команда АНО “Открытое море” показала, что даже то, что кажется невозможным, можно сделать, если этим занимаются люди, которые любят море. Многие думают, что фестиваль проводится при какой-то крупной финансовой поддержке. На самом деле 90 процентов дела и финансов — это команда “Открытого моря”. Все, начиная от проходки и заканчивая оплатой основных расходов. Фестиваль создается людьми, для которых море и парусники — это настоящая любовь. Они вкладывают свои силы, время, ресурсы, и я горжусь своей командой. По сути этот фестиваль — своеобразный подарок Калининграду», — рассказал Александр Алымов.