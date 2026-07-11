Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заключенные нижегородских ИК приняли участие в конкурсе поварского мастерства

Мероприятие провели в честь Дня тыла уголовно-исполнительной системы РФ.

Источник: Живем в Нижнем

Заключенные из нижегородских исправительных колоний и СИЗО посоревновались в поварском мастерстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

В конкурсе, посвященном празднованию Дня тыла уголовно-исполнительной системы РФ, выбрали лучших кулинаров среди осужденных. Блюда участников оценивали по нескольким критериям: вкус, подача, скорость, соблюдения социальных норм.

Лучшими блюдами по итогам кулинарных соревнований стали чизкейк от ИК-12, а также пицца, трафл и торт от СИЗО-1. Победителей удостоили звания «Лучший повар».

Ранее мы писали, что крыши общежитий нижегородской колонии отремонтируют за 3,5 млн рублей.