Заключенные нижегородских ИК приняли участие в конкурсе поварского мастерства

Заключенные из нижегородских исправительных колоний и СИЗО посоревновались в поварском мастерстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.
В конкурсе, посвященном празднованию Дня тыла уголовно-исполнительной системы РФ, выбрали лучших кулинаров среди осужденных. Блюда участников оценивали по нескольким критериям: вкус, подача, скорость, соблюдения социальных норм.
Лучшими блюдами по итогам кулинарных соревнований стали чизкейк от ИК-12, а также пицца, трафл и торт от СИЗО-1. Победителей удостоили звания «Лучший повар».
Ранее мы писали, что крыши общежитий нижегородской колонии отремонтируют за 3,5 млн рублей.