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В Ростовской области днем 11 июля введен режим ракетной опасности

Жителей Ростовской области призвали пройти в укрытия из-за ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Днем 11 июля на территории Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространило Главное управление МЧС по региону.

— Объявлена ракетная опасность по Ростовской области, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В экстренном сообщении ведомства говорится о необходимости немедленно пройти в безопасное место. Жителям региона настоятельно рекомендовано спуститься в укрытие, воспользоваться подвальными помещениями зданий либо зайти в подземный паркинг.

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